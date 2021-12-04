Взрыв произошел около ядерного объекта в Иране

Тегеран, 4 декабря. Взрыв в районе ядерного объекта произошел в Иране. Соответствующей информацией поделились издания Tabnak и SNN.

Инцидент произошел на территории города Натанз. В результате происшествия были повреждены двери некоторых жилых домов. Информацию о взрыве подтвердило иранское информационное агентство Irna со ссылками на местные источники. Инцидент случился в районе Бадруд, который находится в 20 км от ядерного объекта в Натанзе.

Британское издание Jewish Chronicle ранее сообщало, что завербованные спецслужбой «Моссад» иранские ядерщики могли провести диверсию в Натанзе. По словам авторов публикации, подрыв комплекса организовали десять ученых. Взрывчатые вещества тайно доставили на объект вместе с едой и материалами.