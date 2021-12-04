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Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день

Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
Global Look Press  /  Jimmy Kimmel Live

Москва, 4 декабря. Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, что однажды ему предложили сниматься в рекламе и обещали заплатить 35 миллионов долларов за один съемочный день, но он отказался.

По словам Джорджа Клуни, рекламу заказала одна авиакомпания. Он отметил, что после обсуждения предложения со своей женой, адвокатом Амаль Клуни он принял решение отказаться от съемок.

«Однажды мне предложили 35 миллионов долларов за один день съемок в рекламе авиакомпании. Я поговорил об этом с Амаль, и мы решили, что это того не стоит. Это связано со страной, которая, хотя и является союзником, иногда сомнительна. Поэтому я подумал: "Ну, если это займет у меня минуту сна, это того не стоит"», — рассказал Клуни в интервью The Guardian.

Клуни признавался, что встреча с Амаль изменила его жизнь. До их знакомства актер не планировал жениться и иметь детей. Пара поженилась в 2014 году и через три года Амаль родила двойняшек.

Ранее Клуни поддержал актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. По словам артиста, он несколько раз проверяет оружие перед его использованием в кадре. Он выразил надежду, что его коллега так и сделал. Клуни отметил, что холостые патроны выглядят как настоящие и их бывает сложно отличить.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
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