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Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске

Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 4 декабря. Певица Маша Распутина опровергла слухи о своей реакции на новость о смерти исполнительницы Жанны Фриске. Артистка раскритиковала шоу ведущего Андрея Малахова.

Скандал вокруг Распутиной развернулся после очередного выпуска шоу «Прямой эфир». Так, гостьей программы стала жена возлюбленного артистки Виктора Захарова. Она обвинила исполнительницу в слишком резкой реакции на смерть Фриске — якобы та заявила, что на «одну женщину легкого поведения стало меньше».

Эта история возмутила Распутину. Артистка заверила издание «Собеседник», что откровения Захаровой не имеют ничего общего с действительностью.

«Это наглая ложь. Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. Неужели вы не поняли, что вся эта кампания по выпуску передач, которые ведет Малахов, создана для того, чтобы втоптать мое имя в грязь. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся!» — убеждена артистка.

Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
jeannefriske.com / Официальный сайт Жанны Фриске

Распутина призналась, что даже не сразу поняла, о чем именно шла речь. Она также открестилась от дружбы с Фриске и отметила, что сожалеет о ее смерти.

Отец Фриске ранее эмоционально отреагировал на новость о жестких высказываниях Распутиной. Он резко ответил на слова певицы, но не смог сдержать слез.

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