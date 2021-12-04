Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы

Москва, 4 декабря. Тренер Татьяна Тарасова поделилась подробностями жизни с тяжелой травмой плеча, которая заставила ее уйти из спорта. Наставница призналась, что проблемы со здоровьем помогли ей иначе взглянуть на жизнь.

Тарасова стала участницей популярного проекта «Секрет на миллион» на НТВ. Тренер вспомнила собственную карьеру в фигурном катании — так, экс-спортсменка завоевала единственное золото во время соревнований в рамках Всемирной Универсиады в 1966 году в паре с Георгием Проскуриным. Она получила вывих плеча, из-за которого ушла из спорта.

Тренер призналась, что до сих пор вынуждена следить за здоровьем. Из-за проблем с позвоночником она пересела в инвалидную коляску.

«Я с 19 лет стала работать. Травма заставляет тебя по-новому посмотреть на жизнь. Всегда я рядом с врачами, всегда стараюсь все знать, чтобы я действовала абсолютно правильно», — поделилась Тарасова.

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В 2013 году экс-спортсменка перенесла в Германии операцию, которая подарила ей временное облегчение. Однако год назад боль вернулась.

Тарасова также рассказала о теплых отношениях с учеником Алексеем Ягудиным. Наставница призналась, что поддерживала спортсмена во время его борьбы с алкоголизмом.