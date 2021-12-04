Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 21:17
21:07
Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
21:07
Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
21:06
Общество
«Тихий ужас»: московские гости оценили уборку снега петербургскими коммунальщиками
21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
21:00
Шоу-бизнес
Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина
21:00
Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
20:58
Общество
Профессор Хайо Зееб оценил последствия от появления нового омикрон-штамма коронавируса
20:57
Экономика
Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 декабря. Тренер Татьяна Тарасова поделилась подробностями жизни с тяжелой травмой плеча, которая заставила ее уйти из спорта. Наставница призналась, что проблемы со здоровьем помогли ей иначе взглянуть на жизнь.

Тарасова стала участницей популярного проекта «Секрет на миллион» на НТВ. Тренер вспомнила собственную карьеру в фигурном катании — так, экс-спортсменка завоевала единственное золото во время соревнований в рамках Всемирной Универсиады в 1966 году в паре с Георгием Проскуриным. Она получила вывих плеча, из-за которого ушла из спорта.

Тренер призналась, что до сих пор вынуждена следить за здоровьем. Из-за проблем с позвоночником она пересела в инвалидную коляску.

«Я с 19 лет стала работать. Травма заставляет тебя по-новому посмотреть на жизнь. Всегда я рядом с врачами, всегда стараюсь все знать, чтобы я действовала абсолютно правильно», — поделилась Тарасова.

Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
Prt Scr youtube.com / НТВ

В 2013 году экс-спортсменка перенесла в Германии операцию, которая подарила ей временное облегчение. Однако год назад боль вернулась.

Тарасова также рассказала о теплых отношениях с учеником Алексеем Ягудиным. Наставница призналась, что поддерживала спортсмена во время его борьбы с алкоголизмом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
тарасова фигурное катание кудрявцева секрет на миллион
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать