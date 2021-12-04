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Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
ТАСС  /  Сергей Фадеичев

Москва, 4 декабря. «Спартак» намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза ( РФС) по поводу работы арбитров в матче с «Ахматом».

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил журналистам после игры с «Ахматом», что клуб будет обращаться в ЭСК РФС. В матче с грозненским клубом арбитр Виталий Мешков удалил нападающего красно-белых Александра Соболева. Спорный эпизод произошел в середине первого тайма встречи на «Открытие Банк Арене». Соболев нарушил правила на Игоре Коновалове и получил прямую красную карточку.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Автором победного гола стал самый результативный легионер в истории московского клуба Квинси Промес.

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