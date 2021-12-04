Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа

Москва, 4 декабря. Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков поделился подробностями своего ухода с должности и признался, что его увольнение могло быть заранее продуманным решением.

Московский художественный академический театр неожиданно сменил худрука вскоре после начала театрального сезона. Эдуард Бояков оставил должность, на его место заступил Владимир Кехман. Режиссер прокомментировал свое увольнение в беседе с ведущей Тиной Канделаки. Бояков уверен, что его замена была заранее предрешена.

«Это связано не с моими какими-то позициями... Это, скорее, такая разводка. Решение было принято совершенно точно давно. Уже весной устав театра поменяли», — заявил режиссер.

Бояков отметил, что Кехман обещал ему помочь в сохранении работы. Однако затем он неожиданно сам попросил его уволиться по требованию Татьяны Дорониной. Экс-худрук вспомнил, что охранник начал провожать режиссера в его кабинет, как только состоялась его беседа с новым худруком. Тот лишь успел забрать вещи и распорядиться, чтобы со стен сняли иконы.

Бывший худрук также прокомментировал спектакль с участием Ольги Бузовой «Чудесный грузин». Режиссер заверил, что готов вернуть постановку в репертуар из-за высокого запроса со стороны зрителей.