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Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна

Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
oxxxymiron.com  /  OXXXYMIRON

Москва, 4 декабря. Новый альбом рэпера Oxxxymiron вышел спокойнее, чем предыдущий, поменьше диссидентских высказываний. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Депутат Госдумы также сравнила Oxxxymiron и Моргенштерна. Она назвала первого безусловно талантливым музыкантом, а второго — ужасным фриком, передает РЕН ТВ.

«Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать», – прокомментировала Драпеко новый альбом Oxxxymiron «Красота и уродство».

Популярный рэпер Oxxxymiron, как и обещал, выпустил свой третий альбом вечером 1 декабря. В релиз вошли 22 новые песни. Пластинка вышла спустя шесть лет после выпуска последнего альбома, получившего название «Горгород».

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драпеко oxxxymiron моргенштерн
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