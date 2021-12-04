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Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
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Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов

Экономика
Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 4 декабря. Американский миллиардер Илон Маск продал очередную партию акций Tesla. Предприниматель продолжает сбывать ценные бумаги после опроса, созданного ранее в Twitter, пишет «Коммерсантъ».

Глава американского автопроизводителя продал 934 тысяч акций Tesla и по итогам сделки выручил 1,01 миллиарда долларов.

Маск ранее провел публичный опрос среди своих подписчиков в соцсети, поинтересовавшись, стоит ли ему избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов. Он пообещал, что поступит в соответствии с мнением аудитории. Bloomberg утверждает, что схема продажи была разработана еще до создания опроса.

В октябре Маск заявил о намерении открыть собственный университет в Техасе. Учебное заведение будет называться Texas Institute of Technology & Science.

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маск tesla акции ценные бумаги
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