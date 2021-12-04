Сестра Кристины Асмус высказалась о работе с Моргенштерном на шоу «Русский ниндзя»

Москва, 4 декабря. Сестра популярной актрисы Кристины Асмус, каскадер и тренер Карина Асмус, ранее профессионально занимавшаяся спортивной гимнастикой, высказала свое мнение о рэпере Моргенштерне, с которым она участвовала в проекте СТС «Русский ниндзя».

Моргенштерн является одним из ведущих нового телешоу «Русский ниндзя». По словам Карины Асмус, музыкант произвел на нее только положительное впечатление.

«Мы не знакомы с ним лично. Впечатления от того, каким я его увидела в проекте, позитивные. Это человек, который ко всем участникам относился с уважением. Спасибо ему за поддержку», — заявила бывшая спортсменка в интервью.

Напомним, что «Русский ниндзя» стал российской версией шоу Ninja Warrior, транслируемого в 18 странах. Отечественный проект был снят в Олимпийском парке Сочи около стадиона «Фишт». Специально для телепередачи была собрана сложная трасса с различными препятствиями, которую привезли из Бельгии. В «Русском ниндзя» участвуют 200 человек. Ведущими шоу стали музыкант Моргенштерн, блогер Ида Галич и регбист Василий Артемьев.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в распространении наркотиков. Бастрыкин отметил, что исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.