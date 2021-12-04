Кинокритик Долин осудил журналистов за публикации о его интервью с Ридли Скоттом

Москва, 4 декабря. Российского кинокритика Антона Долина возмутили новости о бранных словах британского кинорежиссера Ридли Скотта в его адрес.

Долин возмутился, что журналисты обратили внимание только на момент интервью, где режиссер Ридли Скотт дерзко ответил ему в нецензурной форме. Об этом Долин написал на своей странице в Facebook.

«Единственная причина того, что эта "новость" была так позорно раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто-то (причем очень знаменитый) поставил на место "этого Долина"», — заявил кинокритик.

Он предложил всем недоброжелателям написать в комментарии к его посту все, что они о нем думают. Долин также объяснил, почему этот инцидент произошел. По его словам, интервью было записано еще в сентябре, оно началось раньше назначенного времени, что помешало подготовить вопросы. Долин назвал произошедшее мелочью и не имеющим никакой подоплеки событием.

Ранее сообщалось, что британский режиссер Ридли Скотт грубо высказался в ответ российскому кинокритику Антону Долину, который сравнил его новый фильм «Последняя дуэль» с предыдущими работами «Царство небесное» и «Робин Гуд».