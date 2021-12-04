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Глава МИД Венгрии Сийярто возложил ответственность за миграционный кризис на ЕС

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:54
Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто возложил ответственность за миграционный кризис на ЕС
Global Look Press  /  Rainer Jensen/dpa

Будапешт, 4 декабря. Евросоюз мог избежать миграционного кризиса, если бы он пошел на сближение с Минском. Об этом высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью латвийскому радио.

Дипломат назвал способ, который бы позволил избежать ситуации на польско-белорусской границе. По словам Сийярто, если бы ЕС использовал это, кризис бы не начался.

«У Европейского Союза была возможность добиться сближения с Белоруссией и сделать отношения более тесными», — объяснил глава МИД Венгрии.

Ряд стран Запада возложил ответственность за миграционный кризис на Минск. Однако Белоруссия опровергла подобные выпады в свой адрес.

Президент республики Александр Лукашенко ранее пообещал решить вопрос с беженцами до начала 2022 года. Белорусский лидер отметил, что эта проблема не нужна Минску.

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Все новости / Политика / Глава МИД Венгрии Сийярто возложил ответственность за миграционный кризис на ЕС
мигранты венгрия кризис
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