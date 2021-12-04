Масштабные совместные учения ВМФ РФ и стран АСЕАН завершились в Индонезии

Москва, 4 декабря. Совместные военно-морские учения стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ РФ завершились в Индонезии, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе масштабных учений ARNEX-2021, на которых Россию представлял большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», участники отработали множество задач, в том числе по совместному тактическому маневрированию. В маневрах были задействованы боевые единицы флотов РФ, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

«Боевые корабли восьми стран с выстроенными у борта экипажами, прошли параллельными курсами вдоль борта флагманского корабля международного соединения и взяли курс в порты приписки», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте РФ прошли масштабные учения. Экипажи отработали борьбу за живучесть корабля в экстремальных условиях.