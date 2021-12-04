МИД Украины выразил готовность присоединиться к любому формату переговоров по Донбассу

Киев, 4 декабря. Киев поддерживает любые инициативы касательно мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина остается приверженцем дипломатических методов разрешения конфликтных ситуаций, поэтому Киев готов к переговорному процессу. Формат роли не играет.

«Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина начала вести себя более нагло относительно своих обязанностей по выполнению Минских соглашений. Дипломат подчеркнул, что немалую роль в этом играет молчаливое потакание со стороны европейских партнеров, которые не оказывают должных усилий для урегулирования ситуации в Донбассе.