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Первый замглавы МИД Греции Варвициотис раскрыл детали подготовки визита премьера в РФ

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:43
Политика
Первый замглавы МИД Греции Варвициотис раскрыл детали подготовки визита премьера в РФ
ТАСС  /  STEPHANIE LECOCQ / EPA

Афины, 4 декабря. Первый заместитель главы Греции Мильтиадис Варвициотис указал на успешное проведение подготовки к визиту премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса в Россию 8 декабря.

Соответствующим заявлением он поделился в статье, которая опубликована в газете «Неа». По его словам, у Греции и Российской Федерации есть много общего в историческом, культурном и религиозном плане.

«Россия может быть нелегким собеседником, но она является ключевым игроком в архитектуре европейской безопасности, играя роль в региональных вопросах, в Восточном Средиземноморье, по кипрской проблеме. Вот почему мы надеемся на функциональные и динамичные отношения с ней», — подчеркнул Варвициотис.

Помимо этого, он отметил, что соглашения на 13-й сессии межправкомиссии в Москве были подписаны «за несколько дней до визита премьер-министра в Россию» и встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи 8 декабря.

Ранее он рассказал, что участие российских инвесторов в приватизации греческой собственности приветствуется Афинами. Греция видит большой потенциал в том, чтобы расширять сотрудничество с Российской Федерацией.

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Все новости / Политика / Первый замглавы МИД Греции Варвициотис раскрыл детали подготовки визита премьера в РФ
греция мицотакис Варвициотис
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