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Росатом указал на перспективы РФ в достижении целей устойчивого развития

Экономика
Росатом указал на перспективы РФ в достижении целей устойчивого развития
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Дубай, 4 декабря. Россия может оказаться в числе стран, лидирующих в достижении целей устойчивого развития, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Выступая на российском форуме в рамках Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020», он отметил, что смысл достижения этих целей — качественное улучшение уровня жизни людей. Роль РФ в этом, по его словам, проста и понятна.

«Я уверен, что мы можем быть в числе тех стран, которые будут лидировать в этой работе, которые будут именно так строить свою внутреннюю повестку и именно так создавать международные альянсы и объединения для глобального решения этой проблемы», — подчеркнул Лихачев.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин ранее призвал мировое научное сообщество к проведению совместных исследований, в том числе в космической и авиационной отрасли, а также в зеленой энергетике и мирном атоме.

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Все новости / Экономика / Росатом указал на перспективы РФ в достижении целей устойчивого развития
лихачев росатом устойчивое развитие
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