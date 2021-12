СМИ сообщают о «токсичной атмосфере» в команде вице-президента США

Вашингтон, 4 декабря. Офис вице-президента США Камалы Харрис лишился нескольких важных сотрудников, отвечавших за связи с общественностью. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией в Белом доме.

Среди ушедших в отставку называются имена пресс-секретаря Харрис Симоны Сандерс, и начальника отдела коммуникаций Эшли Этьен. Также команда вице-президента лишалась двоих других сотрудников, которые участвовали в формировании общественного имиджа Харрис.

@CNN Simone Sanders is leaving her job with Vice President Harris because she should have been press secretary, and I wish y'all would stop trying to act like y'all don't already know that. pic.twitter.com/s9hhv2GFlY