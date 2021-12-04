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СМИ сообщают о «токсичной атмосфере» в команде вице-президента США

Весь мир
СМИ сообщают о «токсичной атмосфере» в команде вице-президента США
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 4 декабря. Офис вице-президента США Камалы Харрис лишился нескольких важных сотрудников, отвечавших за связи с общественностью. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией в Белом доме.

Среди ушедших в отставку называются имена пресс-секретаря Харрис Симоны Сандерс, и начальника отдела коммуникаций Эшли Этьен. Также команда вице-президента лишалась двоих других сотрудников, которые участвовали в формировании общественного имиджа Харрис.

Источники сообщают, что слухи о «токсичной атмосфере», которая царит в офисе вице-президента, появились еще в июле, однако тогда представители Харрис опровергли эти сообщения.

Аналитики утверждают, что проблема Камалы Харрис с кадрами далеко не нова: подобные сложности возникают в команде нынешнего вице-президента на протяжении всей ее карьеры на государственной службе. Источники сообщают, что лишь двое старших членов команды, с которой Харрис пришла в Белый дом, работали на нее в прошлом году. В то время, как президент Байден окружен людьми, которые были с ним на протяжении большей части его 50-летней политической карьеры.

Бывшие сотрудники Камалы Харрис объясняют такую текучку кадров ее специфическим стилем управления, который многие сочли бы «унижающим достоинство».

«Кто те следующие талантливые люди, которых вы собираетесь привлечь и психологически выжечь, а затем заставить их притворяться, что они уходят в отставку по положительным причинам», — говорит Гил Дюран, бывший стратег Демократической партии и помощник Харрис, который уволился после пяти месяцев работы на нее в 2013 году.

Сотрудники, которые работали на Харрис до того, как она стала вице-президентом, говорят, что одна из постоянных проблем заключалась в том, что она отказывалась вникать в информационные материалы, подготовленные сотрудниками, а затем ругала сотрудников, когда она казалась неподготовленной.

«С Камалой вам приходится мириться с постоянным количеством разрушающей душу критики, а также с ее собственной неуверенностью. Так что ты как бы постоянно поддерживаешь хулигана, и не совсем понятно, почему», — говорит один из них на условиях анонимности.

Даже те бывшие сотрудники, которые положительно оценивают свой опыт работы с Харрис, вынуждены признать, что она является жестким начальником.

«За всю мою долгую историю с Камалой у меня никогда не было опыта, когда я чувствовал, что она несправедлива. Ругалась ли она? Да. Не заставляет ли это людей иногда чувствовать себя неловко? Да. Но если бы она была мужчиной с ее стилем управления, у нее было бы телешоу под названием «Ученик» (намек на Дональда Трампа)», — рассказывает политический консультант Шон Клегг.

Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
wikipedia.org / lorie shaull / CC BY-SA 2.0

Тем не менее, политологи и аналитики менее радужны в свих оценках, указывая, что неспособность Харрис создать вокруг себя устойчивую команду, может негативным образом сказаться на ее дальнейшей политической карьере и потенциально является проблемой для Соединенных Штатов в случае, если ей придется исполнять обязанности президента вместо Джо Байдена или в том случае, если она будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

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сша камала харрис
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