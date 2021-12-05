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Гоген Солнцев рассказал, почему собственный день рождения — лучший праздник

Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал, почему собственный день рождения — лучший праздник
instagram.com  /  @solntcev

5 декабря эпатажный актер, радиоведущий и звезда многочисленных телешоу Гоген Солнцев отмечает день рождения. Звезде исполняется 41 год. ФАН разбудил шоумена звонком и был первым, кто поздравил его с праздником. Ведь звезда находится не в России — в другом часовом поясе. Страну, где он встречает новый год своей жизни, артист решил оставить в тайне. Но в беседе с ФАН он акцентировал, что прибывает в кругу самых близких людей, и объяснил, почему всегда с трепетом относится к собственному дню рождения.

«Я люблю свой день рождения. Это только мой праздник, что-то такое личное, персональное. А там, скажем, Новый год или Пасха — это все общественное. И эти праздники уже надо делить со всеми. И во мне эгоизм больше играет, когда праздник касается только меня. Когда ты в центре внимания и тебя чествуют. Какие-то тосты тебе посвящают, и это приятнее, чем когда ты в общей кутерьме отмечаешь какой-то федеральный или международный праздник», — отметил Гоген Солнцев.

Гоген Солнцев рассказал, почему собственный день рождения – лучший праздник
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Эпатажный актер заявил, что не любит мечтать. Поэтому для нового года жизни приготовил не желания, а планы, которые он строит и пытается воплотить.

«Как правило, желания не сбываются. Надо планы строить. И планов у меня много. Хочется, чтобы хотя бы какая-то часть из них смогла реализоваться. Но это зависит от многих факторов. И, как обычно говорят в Новый год, что надеемся, что следующий будет лучше, чем предыдущий. Также и в день рождения хочется, чтобы следующий год после прошедшего приносил больше положительных эмоций. Потому что много трудностей, много разочарований и всякие коронавирусы и новые штаммы. И мало куда можно поехать, и все эти QR-коды, да и в семейной жизни тоже есть свои неурядицы. Как у Толстого, знаете, что каждая семья счастлива одинаково и несчастлива по-своему. Вот и у меня так же», — рассказал Гоген Солнцев.

Гоген Солнцев рассказал, почему собственный день рождения – лучший праздник
Prt Scr instagram.com / @solntcev

Ранее новоиспеченная супруга звезды шоу-бизнеса Гогена Солнцева Полина Давыдова обманула мужа в том, что беременна.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гоген Солнцев рассказал, почему собственный день рождения — лучший праздник
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