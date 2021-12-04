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Тренер Татьяна Тарасова рассказала, почему поставила карьеру выше материнства

Шоу-бизнес
Тренер Татьяна Тарасова рассказала, почему поставила карьеру выше материнства
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 декабря. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова стала новым гостем телепрограммы «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Тарасова за свои 74 года была в браке три раза. Бывшая фигуристка призналась, что не стала матерью из-за увлеченности своей профессиональной деятельностью.

«Мне было некогда, была увлечена работой. Да, жалею. Не до умопомрачения, просто сейчас мне было бы легче», — призналась Тарасова.

По словам заслуженного тренера, она хотела бы воспитывать дочку, так как с девочкой было бы веселее банты завязывать. Она также заявила, что очень сильно любит своего подопечного фигуриста Алексея Ягудина. Тарасова почти ничего не хотела бы изменить в жизни, разве что выучила бы иностранные языки.

Тренер также рассказала, как помогала Алексею Ягудина бороться с алкогольной зависимостью. По ее словам, Ягудину удалось справиться с алкоголизмом. Она отметила, что увлечения фигуриста спиртным были связаны с молодостью, безответственностью и желанием все попробовать.

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тарасова тренер материнство
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