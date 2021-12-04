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Главный тренер «Спартака» Витория прокомментировал акцию фанатов на матче с «Ахматом»

Спорт
Главный тренер «Спартака» Витория прокомментировал акцию фанатов на матче с «Ахматом»
ТАСС  /  Дмитрий Феоктистов

Москва, 4 декабря. Португальский тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на уход болельщиков красно-белых с трибун во время игры РПЛ с «Ахматом».

Витория прокомментировал участие активных болельщиков «Спартака» в акции российских фанатов на матчах 17-го тура чемпионата России. В первом тайме игры с «Ахматом» поклонники красно-белых покинули трибуну, расположенную за воротами грозненского клуба. Таким образом фанаты выразили недовольство массовыми задержаниями болельщиков ЦСКА после встречи с «Зенитом».

«Не могу сказать, что я хорошо знаю ситуацию. Я думаю, что нужно это обсудить. Этого не должно происходить, мы играем для публики. Нужно понять, как это работает, чтобы такого не происходило. Я не хотел бы обсуждать вещи, в которых не очень разбираюсь», — подчеркнул португальский специалист в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Красно-белые сумели прервать продолжительную безвыигрышную серию в РПЛ.

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спартак акция фанаты ахмат Витория
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