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Перевод GR Yaris на водородное топливо сохранит порядка миллиона рабочих мест в Toyota

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:41
Экономика
Перевод GR Yaris на водородное топливо сохранит порядка миллиона рабочих мест в Toyota
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Токио, 4 декабря. Японский автопроизводитель Toyota объяснил решение о переводе хот-хетча GR Yaris на использование водорода в качестве топлива. О причинах пишет «Авторевю» со ссылкой на главу компании Акио Тойоду.

Эффективность использования водорода значительно меньше, чем бензина. Компания проводит многочисленные тесты, чтобы устранить этот недостаток. Также существует ряд сложностей, связанных с перевозкой и хранением водородного топлива. Несмотря на это, Toyota все равно продолжает эксперименты.

Компания выпустила пресс-релиз, в котором Тойода заявил, что переход на водородное топливо позволит консервативным покупателям более плавно приспособиться к изменениям. По его словам, разработка и производство таких машин позволит сохранить порядка миллиона рабочих мест.

Toyota ранее продемонстрировала публике первый электромобиль. Кроссовер bZ4X будет иметь запас хода в 500 км, а восстановление заряда аккумулятора займет порядка часа.

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Все новости / Экономика / Перевод GR Yaris на водородное топливо сохранит порядка миллиона рабочих мест в Toyota
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