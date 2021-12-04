Лолита рассказала, как китайские пограничники приняли ее за трансвестита

Москва, 4 декабря. Певица Лолита Милявская поделилась забавной историей из прошлого в эфире нового музыкального шоу «Синг Сонг» на YouTube-канале «Ламборджинсы», где звезды шоу-бизнеса соревнуются в угадывании российских хитов в исполнении иностранцев.

Лолита рассказала, как китайские пограничники из-за внешности и низкого голоса не хотели пускать ее в самолет. Они вызвали ее на дополнительную беседу с переводчиком. Милявская заявила, что у нее «есть яйца, но она женщина».

«Взяли паспорт, там фамилия «Милявски», пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — поделилась историей певица.

Ранее Лолита Милявская прокомментировала в беседе с ФАН смерть музыканта и поэта Александра Градского. Она отметила, что сегодня на сцене таких данных, как у Градского просто не существует.