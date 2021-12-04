«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Продолжаем следить за противостоянием умов между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. До решающего матча остается 10 дней. Если победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.

Отправимся в Дубай, где в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Расскажем о нелегких минутах и итоговом счете 1:3 в пользу игроков из Казани.

Не покидая Арабские Эмираты, отправимся на пляж, где олимпийская чемпионка Алина Загитова, решив порадовать своих подписчиков, выкладывает в TikTok откровенный танец в купальнике. Чем руководствовалась соцсеть, удалив это видео, и как отреагировали подписчики? Узнаете в этом выпуске.

Из Дубая — в Японию. Там из-за опасности заражения коронавирусом отменен заключительный японский этап Гран-при по фигурному катанию. Евгений Плющенко не остался в стороне и выразил надежду на то, что финал серии Гран-при по фигурному катанию еще можно будет спасти и провести в России.

Заокеанские новости продолжат рекорды нашего соотечественника Александра Овечкина. Хоккеист стал лучшим российским игроком в лиге по итогам ноября. Теперь он занимает 88-е место в истории, повторив результат словака Мариана Госсы.

Бывает ли разрыв в баскетбольных матчах в 78 очков? Оказывается, да. Рекорд установлен в матче между командами «Мемфис» и «Оклахома».

А что же в России? И тут хорошие вести. Наша сборная по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Сперва Андрей Рублев обошел Элиаса Имера, выиграв на тай-брейке со счетом 7:6 (7-3), а потом и Даниил Медведев не оставил шансов Микаэлему Имерому с итоговым результатом 2-0. С кем сражаемся дальше?