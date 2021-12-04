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04 декабря 21:15
21:07
Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
21:07
Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
21:06
Общество
«Тихий ужас»: московские гости оценили уборку снега петербургскими коммунальщиками
21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
21:00
Шоу-бизнес
Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа
21:00
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«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина
21:00
Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
20:58
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Профессор Хайо Зееб оценил последствия от появления нового омикрон-штамма коронавируса
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Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
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«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина

Видео

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Продолжаем следить за противостоянием умов между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. До решающего матча остается 10 дней. Если победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.

Отправимся в Дубай, где в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Расскажем о нелегких минутах и итоговом счете 1:3 в пользу игроков из Казани.

Не покидая Арабские Эмираты, отправимся на пляж, где олимпийская чемпионка Алина Загитова, решив порадовать своих подписчиков, выкладывает в TikTok откровенный танец в купальнике. Чем руководствовалась соцсеть, удалив это видео, и как отреагировали подписчики? Узнаете в этом выпуске.

Из Дубая — в Японию. Там из-за опасности заражения коронавирусом отменен заключительный японский этап Гран-при по фигурному катанию. Евгений Плющенко не остался в стороне и выразил надежду на то, что финал серии Гран-при по фигурному катанию еще можно будет спасти и провести в России.

Заокеанские новости продолжат рекорды нашего соотечественника Александра Овечкина. Хоккеист стал лучшим российским игроком в лиге по итогам ноября. Теперь он занимает 88-е место в истории, повторив результат словака Мариана Госсы.

Бывает ли разрыв в баскетбольных матчах в 78 очков? Оказывается, да. Рекорд установлен в матче между командами «Мемфис» и «Оклахома».

А что же в России? И тут хорошие вести. Наша сборная по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Сперва Андрей Рублев обошел Элиаса Имера, выиграв на тай-брейке со счетом 7:6 (7-3), а потом и Даниил Медведев не оставил шансов Микаэлему Имерому с итоговым результатом 2-0. С кем сражаемся дальше?

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физкульт-привет
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