Нарушивший границу Белоруссии украинский вертолет Ми-8 попал на видео

Минск, 4 декабря. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео, на котором видно, как украинский вертолет Ми-8 нарушает государственную границу страны.

На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, пролетающий над пунктом пропуска. Ранее белорусская сторона заявила, что инцидент произошел 4 декабря в районе КПП «Новая Рудня». Отмечалось, что украинская боевая машина летела на высоте около ста метров и углубилась на территорию республики до километра.

Примечательно, что на Украине отвергли все обвинения в свой адрес. Там заявили, что не получали от белорусских пограничников никаких официальных уведомлений о нарушении, а также назвали озвученные данные не соответствующими действительности.