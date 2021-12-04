Эфиопская диаспора во Франции вышла на митинг против давления Запада на Аддис-Абебу

Париж, 4 декабря. Представители эфиопской диаспоры в столице Франции присоединились к движению #NOMORE и провели демонстрацию против давления коллективного Запада на Аддис-Абебу. Об этом сообщило издание Fana.

Как стало известно, акция протеста состоялась на улицах Парижа. Участники мероприятия, которых собралось несколько десятков человек, призвали власти Пятой республики и других стран коллективного Запада отказаться от вмешательства во внутренние дела африканских государств. Люди пришли с флагами, плакатами, значками и другой национальной атрибутикой.

«Митингующие потребовали от СМИ прекратить дезинформационную кампанию, направленную на искажение данных о ситуации в Эфиопии. В настоящее время правительственная армия страны успешно отбивает у сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» ранее занятые территории и населенные пункты. Однако в иностранных СМИ эти сообщения передаются как преступления против человечности», — рассказал вице-президент местной общины Фрехивот Гебейеху.

В конце ноября акция #NOMORE состоялась в ЮАР. Тогда в демонстрациях приняло участие несколько сотен человек, среди которых оказались даже жители Эритреи, неравнодушные к проблемам соседей.

Ранее стало известно, что армия Эфиопии сумела освободить от боевиков большую часть территорий штата Амхара.