Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 21:15
21:07
Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
21:07
Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
21:06
Общество
«Тихий ужас»: московские гости оценили уборку снега петербургскими коммунальщиками
21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
21:00
Шоу-бизнес
Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина
21:00
Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
20:58
Общество
Профессор Хайо Зееб оценил последствия от появления нового омикрон-штамма коронавируса
20:57
Экономика
Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эфиопская диаспора во Франции вышла на митинг против давления Запада на Аддис-Абебу

Весь мир
Эфиопская диаспора во Франции вышла на митинг против давления Запада на Аддис-Абебу
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Париж, 4 декабря. Представители эфиопской диаспоры в столице Франции присоединились к движению #NOMORE и провели демонстрацию против давления коллективного Запада на Аддис-Абебу. Об этом сообщило издание Fana.

Как стало известно, акция протеста состоялась на улицах Парижа. Участники мероприятия, которых собралось несколько десятков человек, призвали власти Пятой республики и других стран коллективного Запада отказаться от вмешательства во внутренние дела африканских государств. Люди пришли с флагами, плакатами, значками и другой национальной атрибутикой.

«Митингующие потребовали от СМИ прекратить дезинформационную кампанию, направленную на искажение данных о ситуации в Эфиопии. В настоящее время правительственная армия страны успешно отбивает у сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» ранее занятые территории и населенные пункты. Однако в иностранных СМИ эти сообщения передаются как преступления против человечности», — рассказал вице-президент местной общины Фрехивот Гебейеху.

В конце ноября акция #NOMORE состоялась в ЮАР. Тогда в демонстрациях приняло участие несколько сотен человек, среди которых оказались даже жители Эритреи, неравнодушные к проблемам соседей.

Ранее стало известно, что армия Эфиопии сумела освободить от боевиков большую часть территорий штата Амхара.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Эфиопская диаспора во Франции вышла на митинг против давления Запада на Аддис-Абебу
париж франция африка протест митинг эфиопия вмешательство
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать