Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 21:15
21:07
Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
21:07
Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
21:06
Общество
«Тихий ужас»: московские гости оценили уборку снега петербургскими коммунальщиками
21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
21:00
Шоу-бизнес
Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина
21:00
Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
20:58
Общество
Профессор Хайо Зееб оценил последствия от появления нового омикрон-штамма коронавируса
20:57
Экономика
Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правозащитники осудили президента Франции за визит в Саудовскую Аравию

Весь мир
Правозащитники осудили президента Франции за визит в Саудовскую Аравию
twitter.com  /  @EmmanuelMacron

Эр-Рияд, 4 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил саудовскую Джидду для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Таким образом, он стал первым западным лидером, который посетил территорию королевства с момента убийства местными спецслужбами журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Визит Макрона состоялся в рамках турне по странам Персидского залива и последовал за поездками в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил президент без указания подробностей, по итогам переговоров с принцем, посвященных дипломатическому кризису между Ливаном и некоторыми аравийскими монархиями, удалось проработать саудовско-французскую инициативу, которая позволит Бейруту и Эр-Рияду встать на путь примирения. Также ожидалось, что стороны обсудят и другие региональные проблемы, включая иранскую ядерную программу.

Поездка Макрона в королевство прошла на фоне похолодания в отношениях, которое наблюдалось в последние годы и привело к спаду объемов сотрудничества. Ранее Франция являлась одним из главных поставщиков вооружения Саудовской Аравии. Впоследствии количество контрактов в этой сфере заметно сократилось из-за критики правозащитников по поводу участия королевства в боевых действиях против йеменских хуситов, что сопровождается массовыми потерями среди мирного населения. Поэтому наиболее активно в последнее время Париж и Эр-Рияд сотрудничали в туристической и археологической сфере, а именно — при раскопках останков древних цивилизаций Дедан и Лихьян в районе нынешнего населенного пункта Аль-Ула.

Теперь же вместе с президентом в королевство прибыли представители порядка 100 французских компаний для участия в инвестиционном форуме. Вполне вероятно, что на фоне снижения влияния Вашингтона в регионе его нишу здесь сможет занять Париж. В частности, ранее сообщалось о заключении Францией контракта на поставку 80 многоцелевых истребителей Dassault Rafale для ВВС ОАЭ, что может стать причиной отказа от закупки у США партии самолетов F-35. Не исключено, что теперь помощью со стороны Парижа заручится и Саудовская Аравия.

Визит Макрона в Джидду уже в самом начале столкнулся с осуждением правозащитников, призывающих объявить Эр-Рияду бойкот после гибели Хашогги. Журналист, прибывший в посольство королевства в Стамбуле для получения документов, был похищен и убит саудовскими спецслужбами. Обнародование этой информации вызвало широкий общественный резонанс во всем мире, из-за чего многие страны заметно снизили уровень сотрудничества с Эр-Риядом.

Заказчиком и одним из главных организаторов убийства многие правозащитные организации назвали самого наследного принца, который всячески отрицает свою причастность. Поэтому встречу Макрона с Мухаммадом бин Салманом многие активисты охарактеризовали как выражение поддержки фактическому саудовскому правителю.

Сам же французский президент отверг подобные обвинения. По его словам, многочисленные кризисы в регионе нельзя решить, игнорируя королевство. Макрон указал, что инцидент с Хашогги не отменяет политические интересы Франции в этом регионе, преследование которых не равно соучастию или прощению. Но один из представителей правозащитной группы Amnesty International ответил, что независимо от целей поездки данный визит способствует реабилитации саудовского принца.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правозащитники осудили президента Франции за визит в Саудовскую Аравию
саудовская аравия франция макрон хашогги
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать