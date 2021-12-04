Правозащитники осудили президента Франции за визит в Саудовскую Аравию

Эр-Рияд, 4 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил саудовскую Джидду для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Таким образом, он стал первым западным лидером, который посетил территорию королевства с момента убийства местными спецслужбами журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

French President @EmmanueMacron arrived in Jeddah on Saturday where he was received by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman as part of his Persian Gulf tour which began on Friday from the UAE.

Macron & MbS are expected to discuss regional issues including Iran nuclear issue pic.twitter.com/Ub3AMZgq4M — Iran International English (@IranIntl_En) December 4, 2021

Визит Макрона состоялся в рамках турне по странам Персидского залива и последовал за поездками в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил президент без указания подробностей, по итогам переговоров с принцем, посвященных дипломатическому кризису между Ливаном и некоторыми аравийскими монархиями, удалось проработать саудовско-французскую инициативу, которая позволит Бейруту и Эр-Рияду встать на путь примирения. Также ожидалось, что стороны обсудят и другие региональные проблемы, включая иранскую ядерную программу.

Поездка Макрона в королевство прошла на фоне похолодания в отношениях, которое наблюдалось в последние годы и привело к спаду объемов сотрудничества. Ранее Франция являлась одним из главных поставщиков вооружения Саудовской Аравии. Впоследствии количество контрактов в этой сфере заметно сократилось из-за критики правозащитников по поводу участия королевства в боевых действиях против йеменских хуситов, что сопровождается массовыми потерями среди мирного населения. Поэтому наиболее активно в последнее время Париж и Эр-Рияд сотрудничали в туристической и археологической сфере, а именно — при раскопках останков древних цивилизаций Дедан и Лихьян в районе нынешнего населенного пункта Аль-Ула.

French President Emmanuel Macron announced on Saturday a Saudi-French initiative to solve a diplomatic row between several Gulf states and Lebanon, Saudi television channel Asharq TV said https://t.co/ftcbtRZgRA — Gulf News (@gulf_news) December 4, 2021

Теперь же вместе с президентом в королевство прибыли представители порядка 100 французских компаний для участия в инвестиционном форуме. Вполне вероятно, что на фоне снижения влияния Вашингтона в регионе его нишу здесь сможет занять Париж. В частности, ранее сообщалось о заключении Францией контракта на поставку 80 многоцелевых истребителей Dassault Rafale для ВВС ОАЭ, что может стать причиной отказа от закупки у США партии самолетов F-35. Не исключено, что теперь помощью со стороны Парижа заручится и Саудовская Аравия.

Визит Макрона в Джидду уже в самом начале столкнулся с осуждением правозащитников, призывающих объявить Эр-Рияду бойкот после гибели Хашогги. Журналист, прибывший в посольство королевства в Стамбуле для получения документов, был похищен и убит саудовскими спецслужбами. Обнародование этой информации вызвало широкий общественный резонанс во всем мире, из-за чего многие страны заметно снизили уровень сотрудничества с Эр-Риядом.

Macron accused of trying to ‘rehabilitate’ Mohammed bin Salman



ICYMI: MBS is a dictator who approved murder of detractor Khashoggi, persecutes minorities & led war in Yemen creating world's largest humanitarian crisis (inc. bombing schools & hospitals) https://t.co/F1YBE2VreW — Miqdaad Versi (@miqdaad) December 4, 2021

Заказчиком и одним из главных организаторов убийства многие правозащитные организации назвали самого наследного принца, который всячески отрицает свою причастность. Поэтому встречу Макрона с Мухаммадом бин Салманом многие активисты охарактеризовали как выражение поддержки фактическому саудовскому правителю.

Сам же французский президент отверг подобные обвинения. По его словам, многочисленные кризисы в регионе нельзя решить, игнорируя королевство. Макрон указал, что инцидент с Хашогги не отменяет политические интересы Франции в этом регионе, преследование которых не равно соучастию или прощению. Но один из представителей правозащитной группы Amnesty International ответил, что независимо от целей поездки данный визит способствует реабилитации саудовского принца.