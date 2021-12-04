Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе

Москва, 4 декабря. Мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала гостем на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и прокомментировала напряженные отношения между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

Школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» была создана олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Несмотря на спортивный талант, в качестве тренера спортсмен еще не добился таких же высот. Татьяна Тарасова оценила шансы заслуженного мастера спорта проявить себя как хорошего тренера.

«Молодец, смотрю, у него маленькие дети хорошие. Будет работать — будут результаты», — высказалась Тарасова о воспитанниках Плющенко.

Его главной «конкуренткой» считается российский тренер по фигурному катанию — Этери Тутберидзе. Вместе со своей командой в стенах школы «Самбо-70» Тутберидзе уже подготовила таких известных чемпионок, как Евгения Медведева, Алина Загитова и Юлия Липницкая. Тарасова назвала рассуждения об их конкуренции «смешными».

Nation News / Агентство городских новостей Москва/Сергей Киселев

«Это смешно даже говорить. Этери — выдающийся тренер, Женя начинающий тренер. Может, Рудковская так решила, будет полезнее для раскрутки, но это неправильно. О чем говорить, Женя первый год работает», — категорично прокомментировала влияние Рудковской на своего супруга Тарасова.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают сына Александра, больше известного как Гном Гномыч. Тарасова призналась, что пока не видит спортивного потенциала в наследнике олимпийского чемпиона, однако планирует подождать еще пару лет, и уже после делать выводы.

Напомним, ранее интернет-маркетолог Элиас Макаров рассказал, какие гонорары получает маленький сын звездной пары. За рекламу одежды наследник спортсмена получил от 100 до 200 тысяч рублей.