Посол Украины в Турции Боднар: Киев определил место для завода по сборке БПЛА Bayraktar

Анкара, 4 декабря. Украинские власти уже определились с местом под строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, украинское дочернее предприятие производителя беспилотников компании Baykar Makina уже зарегистрировано, а также выкуплены нужные земельные участки. Дипломат выразил надежду, что основы завода будут заложены уже к концу следующего года. Кроме этого, посол заметил, что хотя о сборке самих дронов говорить пока рано, он уверен, что Киев сможет начать его в максимально возможные короткие сроки.

В настоящий момент украинский филиал Baykar Makina занят получением лицензий и разрешений, чтобы можно было начать работу над созданием предприятия. Кроме того, в Киевской области откроется сервисный центр по ремонту, обслуживанию и модернизации БПЛА, заметил Боднар.

Между тем многие эксперты отмечают, что ударные дроны Bayraktar представляют серьезную опасность для мирного населения в Донбассе. В частности, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сравнил эти БПЛА с американскими беспилотниками-убийцами в Афганистане.