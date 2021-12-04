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Отец Филиппа Киркорова высказался о скандальном концерте Димы Билана в Казахстане

Шоу-бизнес
Отец Филиппа Киркорова высказался о скандальном концерте Димы Билана в Казахстане
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 4 декабря. Певец Бедрос Киркоров прокомментировал выступление музыканта Димы Билана в нетрезвом виде в одном из городов Казахстана. Артист уверен, что поп-исполнитель не имел права появляться перед публикой в состоянии опьянения.

Дима Билан активно занят творческой карьерой и успевает не только снимать клипы и записывать новые треки, но и путешествовать с гастролями. Так, неделю назад музыкант дал концерт в Алма-Ате. Артист вышел на сцену в нетрезвом виде и запись его шоу мгновенно оказалась в Сети.

Бедрос Киркоров высказался о том инциденте. Отец короля эстрады Филиппа Киркорова осудил исполнителя за пьяную выходку.

«Пьяным артист [выходить] на сцену не имеет права. Могу сказать открыто, что он не Филипп Киркоров, не Николай Басков, но у него есть артистические навыки, голос. Мы не знаем, по какой причине [произошел инцидент], может, несчастная любовь, может, кто-то специально сделал», — предположил музыкант в программе «Ты не поверишь!».

Отец Филиппа Киркорова высказался о скандальном концерте Димы Билана в Казахстане
Prt Scr youtube.com / НТВ

Киркоров также заявил, что если тот инцидент был первым, артист заслуживает прощения. Однако Билан не в первый раз выходит на сцену в нетрезвом состоянии. Его выступление на Дне города в Самаре запомнилось зрителям не музыкой, а скандальным поведением звезды под воздействием алкоголя.

После скандала Билан поделился планами на предстоящее торжество в честь 40-летия. Артист заверил, что не планирует пышную вечеринку на день рождения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Отец Филиппа Киркорова высказался о скандальном концерте Димы Билана в Казахстане
киркоров билан Ты не поверишь!
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