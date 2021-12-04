Марокко избрали сопредседателем африканской дискуссионной группы коалиции против ИГ

Рабат, 4 декабря. Марокко избрали сопредседателем дискуссионной группы по африканскому региону международной коалиции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Министр иностранных дел королевства Насер Бурита поучаствовал в онлайн-встрече, как и государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, посол Нигера в Брюсселе и представители стран, входящих в глобальное объединение.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Марокко избрали в качестве сопредседателя африканской дискуссионной группы, что подтвердило лидирующую роль Рабата как на региональном и международном уровнях в борьбе с терроризмом, так и в поддержке мира, безопасности и стабильности на континенте.

Насер Бурита назвал решение убедительным свидетельством того, что для международной коалиции против боевиков королевство надежный партнер и сторонник. При этом именно Марокко в июне 2018 года организовало встречу политических руководителей объединения.

«Перед лицом растущей террористической угрозы на континенте новая дискуссионная группа улучшит обмен информацией, проанализирует ситуацию, поспособствует координации и повышению эффективности борьбы с боевиками, особенно в области усиления возможностей африканских стран», — разъяснил министр.

Международную коалицию создали в сентябре 2014 года, а 83 члена объединения из разных регионов мира обязались противостоять террористам. Ранее Рабат договорился укреплять двусторонний диалог со Швейцарией и создать некоммерческую ассоциацию гражданского общества «Группа дружбы Марокко — Израиль».

1 Организация запрещена на территории РФ.