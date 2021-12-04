Россия договаривается с Индией о поставках вертолетов Ка-226Т

Москва, 4 декабря. РФ предложила Индии выгодные условия для заключения контракта на вертолеты Ка-226Т. В настоящее время Москва ждет решения по поставкам от Нью-Дели, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, индийские ВВС заинтересованы в получении современных вертолетов российского производства. В связи с этим Шугаев выразил надежду, что Нью-Дели примет взвешенное решение.

«Тема по Ка-226Т находится в стадии переговоров. Есть некоторые вопросы с индийской стороны, требующие дополнительных согласований. Российская сторона предложила максимум уступок и готова к продолжению диалога», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Индия и РФ в ближайшее время могут подписать двусторонние соглашения в областях обороны, космоса, транспорта и других сферах. Страны стремятся всесторонне укрепить партнерские связи.