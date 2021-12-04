Водителям в России перечислили три способа купить машину без допоборудования

Москва, 4 декабря. Автопроизводители начали борьбу с дилерами, которые навязывают клиентам дополнительное оборудование. Однако есть три способа, как отказаться от «допов» при покупке.

Например, можно обратиться на официальную горячую линию и пожаловаться автоконцерну на навязывание дополнительного оборудования конкретным менеджером конкретного дилерского центра, заявил эксперт маркетплейса «Банкавто» Денис Мавланов в беседе с журналом «За рулем». Никто не гарантирует, что компания решит проблему, однако тот же УАЗ призывал своих клиентов поступать именно таким образом.

«Другой вариант — сделать заказ в нужной комплектации с нефиксированной ценой и встать в лист ожидания. Придется подождать до 7–8 месяцев, в зависимости от модели, но в этом случае есть шанс получить машину без ряда накруток. Но это чревато тем, что, когда очередь дойдет до вас, новая цена автомобиля будет гораздо выше текущей», — подчеркнул эксперт.

После покупки автомобиля с «допами» можно обратиться в суд, поскольку клиент вправе отказаться от оборудования в течение 14 дней. Однако решение инстанции может быть как в пользу гражданина, так и автодилера. Кроме того, на судебное разбирательство может уйти много времени, денег и нервов. Поэтому лучше подождать полтора-два года, пока рынок «успокоится» после пандемии.

Российский Госсовет утвердил транспортную стратегию до 2035 года, сообщал ранее «Коммерсантъ». В издании отметили, что водителям предложат ограничить использование личных авто, однако в Минтрансе эту информацию опровергли.