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Координатор федерального политкомитета «Яблока» Борис Мисник умер на 84-м году жизни

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:19
Общество
Координатор федерального политкомитета «Яблока» Борис Мисник умер на 84-м году жизни
pxhere.com

Москва, 4 декабря. Ушел из жизни координатор федерального политкомитета «Яблока» Борис Мисник. Его кончину подтвердили в пресс-службе партии. В сообщении говорится, что Мисник долгое время боролся с болезнью. Точный его диагноз не указывается.

Борис Мисник — уроженец Мурманской области. Он закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. С 1992 по 1993 год был членом Совета Общественной палаты при Президенте РФ. Координатором Федерального политического комитета партии назначен в 2008 году. Мисник награжден орденом «Дружбы народов» и медалями СССР и РФ.

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яблоко смерть мисник
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