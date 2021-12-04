Координатор федерального политкомитета «Яблока» Борис Мисник умер на 84-м году жизни

Москва, 4 декабря. Ушел из жизни координатор федерального политкомитета «Яблока» Борис Мисник. Его кончину подтвердили в пресс-службе партии. В сообщении говорится, что Мисник долгое время боролся с болезнью. Точный его диагноз не указывается.

Борис Мисник — уроженец Мурманской области. Он закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. С 1992 по 1993 год был членом Совета Общественной палаты при Президенте РФ. Координатором Федерального политического комитета партии назначен в 2008 году. Мисник награжден орденом «Дружбы народов» и медалями СССР и РФ.