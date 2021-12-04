Porsche Taycan стал самым продаваемым электромобилем в России

Москва, 4 декабря. Элитный электромобиль Porsche Taycan возглавил десятку самых популярных машин с электродвигателем в России. Такие сведения предоставил портал Carsweek.ru.

Электрокары занимают относительно небольшой сегмент отечественного автомобильного рынка. Он быстро развивается, однако остается скромным в абсолютных объемах. Так, число продаж за девять месяцев текущего года выросло в четыре раза, однако оно остается ниже уровня 1400 экземпляров.

Несомненным лидером является Porsche Taycan — его приобрели 483 человека. Второе место с 282 покупками отошло модели Audi E-Tron, а третье — Tesla Model 3, которую выбрали 230 покупателей. Автомобили на электроэнергии остаются прерогативой обеспеченных граждан и в большей степени объектом статусного потребления, нежели массовым продуктом.

Экологичность производства электромобилей ранее оказалась под вопросом. Исследование агентства Reuters показало, что процесс их создания более токсичен и оставляет более заметный углеродный след, чем у традиционных машин.