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Госпогранслужба Украины отреагировала на инцидент с нарушением границы Белоруссии

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:20
Армия
Госпогранслужба Украины отреагировала на инцидент с нарушением границы Белоруссии
wikipedia.org  /  Michael Esspe /CC3

Киев, 4 декабря. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о том, что украинский вертолет Ми-8 пересек госграницу Белоруссии.

В Минске ранее заявили, что боевая машина украинских ВВС залетела на глубину до одного километра на территорию республики. Демченко позднее опроверг эти данные, отметив, что Украина не получала официальных писем о нарушении от пограничников соседнего государства.

«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Белоруссии не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», — цитирует Демченко агентство УНН.

Подчеркнем, что инцидент произошел в районе пункта пропуска «Новая Рудня». По словам белорусской стороны, нарушение было зафиксировано Мозырским погранотрядом.

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украина белоруссия ми-8 граница
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