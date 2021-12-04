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Певец Алешин объяснил женитьбу Градского за месяц до смерти

Шоу-бизнес
Певец Алешин объяснил женитьбу Градского за месяц до смерти
Федеральное агентство новостей  /  vk.com / Марина Коташенко / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 4 декабря. Певец Анатолий Алешин, который долгое время дружил с музыкантом Александром Градским рассказал, почему выдающийся композитор решил жениться за месяц до смерти.

По словам Алешина, его последняя жена жила в золотой клетке, а Градский решил обеспечить благополучие своей молодой супруге. Об этом Алешин рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Он понял, что пришел момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. По себе и по нему знаю, что наши жены в какой-то момент теряют способность адаптироваться к реальной жизни, потому что не работают. Она же жила в клетке золотой, огорожена от всех неприятностей», — заявил Алешин в эфире НТВ.

Исполнитель также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Градский оставил после себя три квартиры в центре Москвы, два загородных дома и 300 млн рублей на счетах. По словам Алешина, у Градского был такой характер, что он все нес в дом. Градский еще при жизни обеспечил наследников от прошлого брака квартирами в российской столице.

Ранее источник ФАН сообщал, что Александр Градский не готовился к смерти, поэтому не выбирал место для похорон заранее. Он отметил, что ухудшение здоровья у композитора произошло после перенесенного COVID-19.

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