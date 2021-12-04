Арабская коалиция заявила о ликвидации 60 хуситов в Йемене за последние сутки

Мариб, 4 ноября. Арабская коалиция заявила, что провела 11 отдельных операций против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, ликвидировав 60 повстанцев и уничтожив семь военных машин за последние 24 часа. Об этом сообщил канал Al Arabiya.

Командующий третьим военным округом Йемена Мансур Тавабе, ответственный за боевые операции на различных фронтах Мариба и Шабвы, указал, что армия страны за последние дни добилась нескольких стратегических побед.

«За последние два дня в Байхане, Усайлане и Харибе были достигнуты большие успехи», — рассказал генерал-майор журналистам, отметив, что силы армии Йемена отрезали линию снабжения хуситов между Байханом и Харибом.

The Arab Coalition says it has conducted 11 separate operations targeting the Iran-backed Houthis in Yemen, killing 60 Houthis and destroying seven military vehicles in the past 24 hours.https://t.co/QFCR5R711X — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 4, 2021

По словам Тавабе, если раньше повстанцы «Ансар Аллах» полагались на непрерывные атаки, чтобы прорвать оборону йеменской военной группировки, то теперь ситуация изменилась. Военнослужащий отметил, что сейчас его армия находится в процессе военных договоренностей, «которые согреют сердца йеменцев».

Он также рассказал, что военные операции проводятся на всех направлениях, но южный фронт в настоящее время наиболее активен. Как отметил генерал-майор, хуситы понесли большие потери, в том числе благодаря авиации арабской коалиции.

«Мариб не осажден, и хуситы далеки от этого. Тела хуситов лежат во всех локациях, так что они не могут забрать своих погибших с мест боевых действий», — сказал Тавабе.

Arab coalition targets #Houthi militia in Marib, destroys 7 military vehicles, and kills more than 60 terrorist pic.twitter.com/zwIUeTcz5r — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) December 4, 2021

Рано утром арабская коалиция объявила, что она уничтожила на юге пусковую установку баллистических ракет хуситов и склад, используемый для сборки беспилотных летательных аппаратов.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами с тех пор, как ополченцы захватили столицу Йемена Сану в 2014 году.

В феврале этого года хуситы активизировали свои усилия по захвату Мариба — последнего оплота правительства Йемена на севере страны. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Федеральное агентство новостей /

Двумя днями ранее правительственные войска освободили большой участок земли в южной провинции Шабва. Благодаря прикрытию с воздуха со стороны арабской коалиции йеменская армия продвинулась вглубь контролируемых хуситами районов Байхан и Усайлан, вытеснив ополченцев из крупных районов и взяв под контроль стратегическую дорогу, соединяющую два населенных пункта.

В связи с тем, что движение «Ансар Аллах» продолжало нападения на территорию Саудовской Аравии, в марте Эр-Рияд предложил общенациональное перемирие в Йемене и возобновление воздушного и морского сообщения, чтобы поддержать усилия по прекращению конфликта. В ответ хуситы заявили о необходимости отмены саудовской блокады до заключения соглашения о перемирии. Саудовские власти были не готовы пойти на такой шаг, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную провинцию Мариб.

Война, продолжающая уже семь лет, унесла жизни десятков тысяч йеменцев и поставила многих жителей страны в зависимость от гуманитарной помощи. В середине ноября Организация Объединенных Наций (ООН) призвала хуситов прекратить наступление на Мариб, так как продолжение боевых действий может привести к вынужденному перемещению 450 тысяч людей. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с сентября 35 000 человек бежали из нефтеносной провинции в результате вооруженных столкновений.