Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 21:14
21:07
Шоу-бизнес
Джордж Клуни вспомнил, как отказался от гонорара в 35 миллионов долларов за день
21:07
Шоу-бизнес
Маша Распутина открестилась от скандальных высказываний про смерть Жанны Фриске
21:06
Общество
«Тихий ужас»: московские гости оценили уборку снега петербургскими коммунальщиками
21:04
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями старой травмы
21:02
Спорт
Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Ахматом»
21:00
Шоу-бизнес
Эдуард Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТа
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Победа теннисистов, Дубайские страсти и рекорды Овечкина
21:00
Общество
Депутат Госдумы Драпеко сравнила рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
20:58
Общество
Профессор Хайо Зееб оценил последствия от появления нового омикрон-штамма коронавируса
20:57
Экономика
Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на миллиард долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Арабская коалиция заявила о ликвидации 60 хуситов в Йемене за последние сутки

Весь мир
Арабская коалиция заявила о ликвидации 60 хуситов в Йемене за последние сутки
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Мариб, 4 ноября. Арабская коалиция заявила, что провела 11 отдельных операций против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, ликвидировав 60 повстанцев и уничтожив семь военных машин за последние 24 часа. Об этом сообщил канал Al Arabiya.

Командующий третьим военным округом Йемена Мансур Тавабе, ответственный за боевые операции на различных фронтах Мариба и Шабвы, указал, что армия страны за последние дни добилась нескольких стратегических побед.

«За последние два дня в Байхане, Усайлане и Харибе были достигнуты большие успехи», — рассказал генерал-майор журналистам, отметив, что силы армии Йемена отрезали линию снабжения хуситов между Байханом и Харибом.

По словам Тавабе, если раньше повстанцы «Ансар Аллах» полагались на непрерывные атаки, чтобы прорвать оборону йеменской военной группировки, то теперь ситуация изменилась. Военнослужащий отметил, что сейчас его армия находится в процессе военных договоренностей, «которые согреют сердца йеменцев».

Он также рассказал, что военные операции проводятся на всех направлениях, но южный фронт в настоящее время наиболее активен. Как отметил генерал-майор, хуситы понесли большие потери, в том числе благодаря авиации арабской коалиции.

«Мариб не осажден, и хуситы далеки от этого. Тела хуситов лежат во всех локациях, так что они не могут забрать своих погибших с мест боевых действий», — сказал Тавабе.

Рано утром арабская коалиция объявила, что она уничтожила на юге пусковую установку баллистических ракет хуситов и склад, используемый для сборки беспилотных летательных аппаратов. 

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами с тех пор, как ополченцы захватили столицу Йемена Сану в 2014 году.

В феврале этого года хуситы активизировали свои усилия по захвату Мариба — последнего оплота правительства Йемена на севере страны. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Арабская коалиция заявила о ликвидации 60 хуситов в Йемене
Федеральное агентство новостей /

Двумя днями ранее правительственные войска освободили большой участок земли в южной провинции Шабва. Благодаря прикрытию с воздуха со стороны арабской коалиции йеменская армия продвинулась вглубь контролируемых хуситами районов Байхан и Усайлан, вытеснив ополченцев из крупных районов и взяв под контроль стратегическую дорогу, соединяющую два населенных пункта.

В связи с тем, что движение «Ансар Аллах» продолжало нападения на территорию Саудовской Аравии, в марте Эр-Рияд предложил общенациональное перемирие в Йемене и возобновление воздушного и морского сообщения, чтобы поддержать усилия по прекращению конфликта. В ответ хуситы заявили о необходимости отмены саудовской блокады до заключения соглашения о перемирии. Саудовские власти были не готовы пойти на такой шаг, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную провинцию Мариб.

Война, продолжающая уже семь лет, унесла жизни десятков тысяч йеменцев и поставила многих жителей страны в зависимость от гуманитарной помощи. В середине ноября Организация Объединенных Наций (ООН) призвала хуситов прекратить наступление на Мариб, так как продолжение боевых действий может привести к вынужденному перемещению 450 тысяч людей. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с сентября 35 000 человек бежали из нефтеносной провинции в результате вооруженных столкновений. 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Арабская коалиция заявила о ликвидации 60 хуситов в Йемене за последние сутки
йемен хуситы ансар аллах арабская коалиция мариб
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать