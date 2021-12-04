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Партия Порошенко сочла «вымышленным» возможное обвинение по «угольному делу»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:11
Политика
Партия Порошенко сочла «вымышленным» возможное обвинение по «угольному делу»
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 4 декабря. Возможное новое обвинение экс-президента Украины Петра Порошенко в «угольном деле» станет «вымышленным». Такое мнение выразила партия «Европейская солидарность».

Политсила Порошенко отреагировала на возможное предъявление нового обвинения экс-главе государства. В «Европейской солидарности» полагают, что это будет следствием «личных страхов» президента Украины Владимира Зеленского.

«Против Петра Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел. Все они — политически мотивированы и сшиты белыми нитками», — говорится в заявлении партии.

Объединение отмечает, что «угольное дело» является фейком и ложью, которые фабрикуются в Офисе президента Украины.

Экс-заместитель генпрокурора страны Виктор Трепак ранее заявил, что Порошенко грозит предъявление нового обвинения. Речь идет о торговле углем с Донбассом. По словам Трепака, Генпрокуратура Украины обнаружила, что политик поставлял ископаемое из ДНР и ЛНР.

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