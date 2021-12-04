Татьяна Тарасова назвала колоссальной потерей смерть старшей сестры из-за рака

Москва, 4 декабря. Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова побывала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей мастер спорта затронула болезненную тему, вспомнив, как переживала смерть родной сестры.

Знаменитый тренер и комментатор Татьяна Тарасова на несколько лет оставила работу на льду, чтобы ухаживать за старшей сестрой Галиной. Тяжелый недуг, а именно рак двух почек, канцерома, не давал сестре звездной фигуристки шанса на выздоровление. Как призналась Тарасова, прогнозы врачей относительно продолжительности жизни сестры составляли восемь месяцев. Потеря для тренера стала «колоссальной».

«Я помню, прям упала сразу. Стояла и упала. А когда поднялась с пола, смотрю, Галька плачет. Это было в Германии. Это не называется привязанностью. Не знаю, как так родители сделали, мама, что мы друг без друга жить не могли. Я младше на шесть лет», — поделилась тяжелыми воспоминаниями Тарасова.

Тарасову называют «железным» тренером. Действительно, бывшая спортсменка производит впечатление сильной женщины. Мастер спорта призналась, что не считает слезы признаком слабости. Сильные тоже плачут, и она — не исключение.

«Это колоссальная потеря. Вообще ничего не болело. Да я бы на всю жизнь ушла с работы, лишь бы Галька была… Ужасно. Мы от мамы скрывали, мама не знала», — поделилась откровением экс-спортсменка.

Всю свою любовь Тарасова раньше отдавала семье, а сейчас воспитанникам — она считает их своим родными детьми, несмотря на то, что женское счастье в плане материнства ей познать не удалось. Мастер спорта призналась, что жалеет о несостоявшемся родительстве — Тарасова всегда мечтала о дочке.