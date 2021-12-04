Российские пенсионеры могут получить выплату до 7 тысяч рублей за родственников

Москва, 4 декабря. Пенсионерам в России готовят новую денежную доплату. Получить деньги пожилые граждане в регионах смогут за своих родственников.

На федеральном уровне для пенсионеров доступна доплата за иждивенцев. Надбавки положены россиянам, которые воспитывают несовершеннолетних детей или родственников до 23 лет, но при условии, что те обучаются на дневном отделении в вузе. За каждого такого иждивенца Пенсионный фонд России (ПФР) начислят по 2 тысяч рублей, однако выплату дадут не более чем за трех детей.

В некоторых регионах, как пишет PRIMPRESS, местные власти планируют расширить список иждивенцев, включив в перечень ближайших родственников получателей. Например, супругов, которым требуется особый уход по состоянию здоровья. Таким образом государство сможет компенсировать частичные траты на их содержание.

Некоторым категориям россиян увеличат размер пенсии в 2022 году. Так, с 1 января повысят страховую часть пенсии, 1 апреля правительство проиндексирует социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а 1 октября — пенсионные выплаты военнослужащим.