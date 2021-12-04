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Ушаков сообщил о рабочем формате переговоров Путина и Нарендры Моди в Индии

Политика
Ушаков сообщил о рабочем формате переговоров Путина и Нарендры Моди в Индии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 4 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о предстоящих переговорах Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По словам Ушакова, из-за ситуации с коронавирусом встреча пройдет без «протокольных нагромождений».

«Это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений», — пояснил помощник российского лидера.

Ранее посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что запланированный визит президента России Владимира Путина в Индию станет очень ожидаемым событием для Нью-Дели. Глава РФ посетит страну 6 декабря, а в ходе встречи с Нарендрой Моди планирует обсудить развитие отношений и международные события.

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путин индия ушаков моди
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