Ушаков сообщил о рабочем формате переговоров Путина и Нарендры Моди в Индии

Москва, 4 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о предстоящих переговорах Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По словам Ушакова, из-за ситуации с коронавирусом встреча пройдет без «протокольных нагромождений».

«Это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений», — пояснил помощник российского лидера.

Ранее посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что запланированный визит президента России Владимира Путина в Индию станет очень ожидаемым событием для Нью-Дели. Глава РФ посетит страну 6 декабря, а в ходе встречи с Нарендрой Моди планирует обсудить развитие отношений и международные события.