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Sohu: война России и НАТО будет иметь катастрофические последствия для Евросоюза

Армия
Sohu: война России и НАТО будет иметь катастрофические последствия для Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 4 декабря. Европейские страны столкнутся с тремя очень страшными проблемами, если НАТО попытается втянуть Россию в вооруженный конфликт.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что между западными странами и Москвой сложились напряженные отношения. Постоянные антироссийские провокации могут привести к тому, что в конечном итоге вспыхнет полноценный военный конфликт. По словам экспертов, Евросоюзу следует воздержаться от геополитических интриг, которые могут обернуться настоящей катастрофой, передает «ПолитРоссия».

«Западные военные активизировались в близлежащих к России регионах, они создают передовые базы в Прибалтике, а также отправляют оружие на Украину», — говорится в статье.

Отмечается, что у Европы появятся три главных беды в случае начала войны. Первая — это кризис национальной безопасности, связанный с высокими рисками начала ядерного противостояния. Вторым тяжелым последствием необдуманных действий ЕС станут беженцы, которые захлестнут европейские страны. И последнее — это энергетический кризис. Стоит подчеркнуть, что РФ является главным поставщиком энергоносителей в Европу, и в случае конфликта их поток прекратится. Без российского газа там начнутся перебои с электричеством, а вместе с ними и паника.

Ранее в МИД РФ заявили, что США со всех сторон обложили Россию своими базами. При этом Вашингтон активно нагнетает военную истерию у российских границ.

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россия евросоюз вс рф война
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