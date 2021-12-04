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Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:38
Экономика
Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 4 декабря. Россия заключит дополнительные контракты на поставку нефти с Белоруссией. Это позволит союзному государству восполнить нехватку сырья и в полной мере запустить работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил заместитель главы администрации президента республики Дмитрий Крутой.

Нефтяные контракты с РФ почти готовы. После их подписания все мощности НПЗ можно будет заполнить для дальнейшего производства. Российские экспортеры будут поставлять черное золото по сниженным ценам в рамках поддержки белорусской экономики, отметил Крутой.

Что касается газа, его стоимость в 2022 году (128,5 доллара за тысячу кубометров) рассматривается Минском как огромное конкурентное преимущество.

«Цена на российский газ для Белоруссии является одним из источников покрытия санкционных убытков», — цитирует чиновника ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа.

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Все новости / Экономика / Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией
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