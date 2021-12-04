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Билан показал вырезанные кадры с Градским из шоу «Гoлoc»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 20:01
Шоу-бизнес
Билан показал вырезанные кадры с Градским из шоу «Гoлoc»
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 4 декабря. Певец Дима Билан поделился подробностями последней встречи с композитором Александром Градским и показал трогательный ролик, на котором наставник шоу «Гoлoc» вспоминал о знакомстве с поп-исполнителем.

Коллеги и родственники почтили память Александра Градского на траурной церемонии в Москве 1 декабря. Композитор до последнего момента не желал оставлять без присмотра шоу «Гoлoc», в котором шесть сезонов являлся наставником — именно на съемках музыкального проекта произошла последняя встреча музыканта с поп-исполнителем Димой Биланом.

Артист поделился воспоминаниями совместной работе с Градским и показал в Instagram вырезанные кадры, которые не вошли в монтаж эпизода шоу.

«Александр Борисович в последнюю нашу встречу вспоминал, как мы познакомились. Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, о свершениях, шутил. Кто бы мог подумать, что эти слова и наставления мы услышим в последний раз», — поделился музыкант.

Билан признался, что он растерян из-за смерти композитора. Поклонники поддержали артиста и отметили, что не могут представить себе шоу «Гoлoc» без Градского.

Сын Александра Градского Даниил также поделился воспоминаниями о композиторе. Наследник артиста признался, что не хотел бы иметь другого отца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Билан показал вырезанные кадры с Градским из шоу «Гoлoc»
билан градский гoлoc
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