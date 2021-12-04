Михалков высказался об уходе Вертинской к Градскому

Москва, 4 декабря. Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал уход его бывшей супруги актрисы Анастасии Вертинской, которая позже вступила в брак с музыкантом Александром Градским.

По словам Михалкова, Вертинская — независимый человек. Он отметил, что всегда относился спокойно к ее выбору. Об этом режиссер рассказал в документальном фильме о жизни и смерти Александра Градского на Первом канале.

«Я достаточно трезво отношусь к такого рода событиям в жизни. А в жизни бывает всякое. Настя всегда выбирала то, что ей интересно. Она в этом смысле независимый человек. То, что ей было нужно — значит ей было нужно. Я к этому относился всегда спокойно и с уважением», — отметил Михалков.

Сам Градский вспоминал, что во время отношений с Вертинской похудел на десять килограммов. Он отмечал, что рядом с такой красивой женщиной нужно быть постройнее.

Ранее Сын композитора Александра Градского Даниил рассказал, каким был его отец. По его словам, он бы не пожелал себе другого папу. Наследник музыканта также назвал Градского хорошим отцом.