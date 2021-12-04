Яков Кедми: после атаки Киева в Донбассе русский солдат войдет во Львов под гробовое молчание НАТО

Киев, 4 декабря. Масштабное наступление ВСУ в Донбассе приведет Украину к необратимым последствиям с молчаливого согласия НАТО.

С таким предупреждением в адрес Киева в эфире канала ITON-TV выступил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что украинской власти лучше обратить самое пристальное внимание на красные линии, очерченные Москвой.

Кедми отметил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США или НАТО в случае обострения в Донбассе и неминуемого жесткого ответа России. Он выразил уверенность в том, что на этот раз никто не будет нянчиться с Украиной и подписывать очередной аналог Минских соглашений после сокрушительного провала масштабной провокации ВСУ на линии разграничения. В том, что она готовится, нет никаких сомнений. К этому Зеленского и его команду всеми силами подталкивает Вашингтон, при этом планируя тут же умыть руки, как только украинскую армию погонят с Донбасса.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт напомнил, что Россия, по факту, сделала Украине последнее китайское предупреждение по ситуации на юго-востоке этой страны. Украинская власть может поддастся на уговоры своих западных партнеров и решиться на военную авантюру, но в самый ответственный момент, когда группировку ВСУ наголову разобьют на линии разграничения, западные партнеры Украины закроют глаза на происходящее. Россия же не остановится пока не принудит Киев к окончательному миру на своих условиях. Естественно, вся нынешняя украинская политическая верхушка либо сбежит, либо пойдет под суд.

«Если Украина попробует атаковать ЛДНР, русский солдат войдет во Львов под гробовое молчание НАТО и США. Да, ни один солдат НАТО, ни один американский самолет не вторгнется в воздушное пространство Украины и не вмешается в этот конфликт. Не надо быть наивным. Никто в Европе или США не пошлет своих детей умирать за майданную власть. Это будет предельно быстрый финал», — подчеркнул Яков Кедми.

Комментируя воинственные заявления некоторых представителей высшего командования Североатлантического альянса, эксперт заявил, что все эти генералы горазды только толкать пламенные речи. Они понятия не имеют, что на самом деле происходит на Украине и не собираются в этом разбираться, так как никто не планирует здесь воевать. А тем временем немалая часть украинской армии — русскоязычные и еще неизвестно, будут ли эти солдаты воевать за Зеленского и его политическую группировку. Можно с уверенностью сказать, что большая часть населения Украины не будет сражаться за эту власть. Поэтому любая попытка захватить ЛДНР закончится для Украины крайне плачевно.

Кедми подчеркнул, что Россия до победного выступает за дипломатическое и политическое решение этого конфликта, несмотря на агрессивную риторику украинской власти и их спонсоров на западе. Тем не менее, красные линии уже четко очерчены. Попытка зайти за них будет стоит Украине государственности. ЕС и США будут вынуждены смириться с таким развитием событий и никак не помешают наведению порядка.

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