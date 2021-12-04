Всеобщий профсоюз Туниса призвал к общенациональному диалогу

Тунис, 4 декабря. Всеобщий профсоюз (UGTT) североафриканской республики заявил о необходимости всестороннего общенационального диалога. Требуемая мера призвана вернуть страну на ее демократический путь, который приведет к плебисциту.

Генеральный секретарь организации Нуреддин ат-Табуби озвучил призыв на площади Касба в столице. Мероприятие приурочено к 69-й годовщине убийства борца за независимость государства Фархата Хашеда.

Активист раскритиковал президента Каиса Саида из-за отсрочки объявления дорожной карты политических реформ. Глава государства не хочет запускать процесс, ведущий к досрочным прозрачным выборам.

По его словам, Саид, хоть и пообещал быстро отменить исключительные меры, однако до сих пор не назначил дату для представления дальнейшего плана действий. Это имеет место, несмотря на внутреннее и внешнее давление на тунисское руководство.

«Мы поддержали решения 25 июля. Это была возможность спасти страну и провести реформы. Но мы стали опасаться достижений из-за чрезмерного нежелания объявлять дорожную карту», — заявил глава UGTT.

Нуреддин ат-Табуби призвал президента срочно начать диалог с участием всех национальных партий. Переговоры необходимы для согласования последующих действий, включая пересмотр закона о выборах и проведение досрочного избирательного процесса.

В конце июля глава республики ввел исключительные меры. Работу парламента заморозили, с депутатов сняли иммунитет, а премьер-министра Хишама Машиши отправили в отставку. Оппоненты назвали произошедшее переворотом.

На днях исламистская партия «Ан-Нахда» раскритиковала вовлечение военных в решение политических вопросов в стране. Каиса Саида обвинили в применении риторики предательства и стремлении ввести вооруженные силы во власть.