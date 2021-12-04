Филипп Киркоров с детства мечтал выступать в цирке

Москва, 4 декабря. Филипп Киркоров удивлял публику на церемонии награждения премии «Виктория», на которой собралось большое число представителей российского шоу-бизнеса.

Музыкант был номинирован на победу во всех основных направлениях. Поп-король успел облачиться за вечер в три разные наряда. В одном из них он был похож на настоящего фокусника с тростью. В детстве артист мечтал играть в цирке.

Киркоров также признался, что его любимой актрисой является Любовь Орлова. Он рассказал, что его бабушка работала в цирке и дублировала Орлову.

«Любовь Орлова всегда была моей любимой актрисой. Моя бабушка Лида работала в цирке и в одноименном фильме дублировала великую Орлову в одной из сцен», — заявил Киркоров.

В этот вечер Киркоров не ушел без наград. Он получил приз за видеоклип «По камням по острым». Ведущий поблагодарил авторов этой композиции, которые открыли новую эпоху «элегантного Филиппа Киркорова».

Ранее сообщалось, что король отечественной эстрады Филипп Киркоров стал главным должником в шоу-бизнесе. Певец не уплатил налогов на сумму более 1 миллиона рублей.