Гадалка предсказала тренеру Татьяне Тарасовой встречу с третьим мужем

Москва, 4 декабря. Тренер Татьяна Тарасова поделилась необычной историей знакомства с супругом, пианистом Владимиром Крайневым. Звезда фигурного катания призналась, что более 30 лет была счастлива с третьим мужем.

Татьяна Тарасова стала гостьей в новом эпизоде ток-шоу «Секрет на миллион». Тренер вспомнила в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой брак с третьим супругом Владимиром Крайневым. Экс-фигуристка призналась, что гадалка предрекла ей встречу с будущим мужем — та описала спортсменке скорый брак с необычным возлюбленным. Тарасова вспомнила слова ведуньи в эфире канала НТВ.

«Очень скоро, не смотри, что он будет маленького роста, жить будешь с ним счастливо. Профессия у него интересная: и пляшет, и поет на одной ножке», — поделилась Тарасова.

Prt Scr youtube.com / НТВ

По пути к подруге фигуристка познакомилась с музыкантом Владимиром Крайневым — тот планировал встретить мать из Кишинева, но самолет не прилетел. Он подвез Тарасову домой, а спустя девять дней переехал к ней. Пара прожила в браке 33 года. Крайнев скончался десять лет назад, с тех пор Тарасова ни разу не хотела выйти замуж. Она отметила в беседе с Кудрявцевой, что ее предыдущие мужья были чудесными, но их отношения не сложились.

Татьяна Тарасова также вспомнила о совместной работе с фигуристом Алексеем Ягудиным. Тренер призналась, что помогала спортсмену в период борьбы с алкоголизмом.