Баранец: Россия не позволит самолетам-носителям ядерного оружия ВВС США подняться в небо

Москва, 4 декабря. США обновляют свой ядерный арсенал новыми высокоточными бомбами, однако в случае начала военного конфликта с Россией они ими воспользоваться не смогут.

Таким мнением в интервью «ПолитРоссии» поделился военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он прокомментировал новость о том, что США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61, которую приняли на вооружение в 1968 году. Он обесценил обновленное американское оружие, подчеркнув, что у России есть все необходимое, чтобы обезопасить себя от любых видов вооружений противника, в том числе и этих бомб.

Баранец подчеркнул, что если обновленные боеприпасы будут переброшены американцами в Германию, то Москва в случае конфликта сделает так, что самолеты-носители просто не успеют подняться в воздух с боеголовками. По его словам, с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» все бомбардировщики будут уничтожены.

«Как только приготовления начнутся, наши ракеты сразу окажутся нацеленными на этот объект, чтобы там и высморкаться, и кальсоны не успели надеть», — объяснил он.

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При этом он отметил, что если самолеты ВВС США все же смогут взлететь, то российские системы ПВО собьют их на подлете к госграницам страны. Немаловажную роль в данном случае также будет играть авиация ВКС РФ.

«Мы не будем давать подняться в воздух этим ядерным бомбам, а если они и поднимутся, то мы их собьем прямо над немецкой или польской территорией. Это два главных способа поражения», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия и Запад находятся в шаге от начала ядерной войны. Эксперты считают, что спровоцировать конфликт может всего одна небольшая глупость со стороны НАТО.