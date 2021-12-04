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Главарь боевиков UPC заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации ситуации в ЦАР

Весь мир
Главарь боевиков UPC заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации ситуации в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

 

Банги, 4 декабря. Главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса намерен объединиться с беглым президентом Франсуа Бозизе для нападения на Центральноафриканскую Республику, сообщает Ndjoni Sango.

«Прославившийся зверствами в отношении жителей, чадско-нигерийский наемник продолжает торпедировать мирные инициативы правительства. После изгнания он дистанционно управляет боевиками и проводит массовые атаки на гражданское население, убивая ни в чем не повинных людей, дестабилизируя государственные институты страны», — пишут сотрудники издания.

По мнению местных журналистов, действия радикалов негласно поддерживаются европейскими державами, а также международными организациями.

«Несмотря на совершенные преступления, лидеры UPC и 3R, спокойно скрываются в Чаде и продолжают атаковать деревни и города на территории ЦАР. Но мировое сообщество закрывает на это глаза, хотя боевики давно должны быть арестованы и переданы судебным органам в Банги.

Недавно Али Дарасса отдал приказ и его люди напали на бойцов правительственных сил (FACA) в городе Куанго. При этом он еще выпустил пресс-релиз, в котором обвинил власти в нарушении мирного соглашения от 6 февраля 2019 года. Но после всех зверств, которые совершила его группировка, наемник не может выступать с подобными речами», — сообщают в Ndjoni Sango.

 

Главарь боевиков UPC заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации ситуации в ЦАР
wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

По данным СМИ, в настоящее время главарь UPC намерен связаться с беглым президентом Франсуа Бозизе, планирующим при помощи Парижа и Нджамены провести вторжение в ЦАР.

В конце ноября стало известно, что власти Чада проводят подготовку нападения на Центральноафриканскую Республику. Так, в четырех километрах к северо-западу от деревни Средний Сидо появилась временная военная база радикалов.

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